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01 Mayıs 2018 Salı 23:03

Alkollü sürücü park halindeki 4 otomobile çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 4 otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arap Çeşme Mahallesi 1046...

Alkollü sürücü park halindeki 4 otomobile çarptı: 1 yaralı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 4 otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arap Çeşme Mahallesi 1046 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu iddia edilen İ.Y. idaresindeki 41 UG 304 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan 4 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada alkollü İ.Y. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan i.Y., daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımı ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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