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03 Temmuz 2018 Salı 02:09

Alkollü sürücü takla attı: 1 ağır yaralı

Adana’da alkollü sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirince takla attı. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken şahsın durumun ağır olduğu öğrenildi.Olay, Çukurova İlçesi Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı’nda...

Alkollü sürücü takla attı: 1 ağır yaralı
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Adana’da alkollü sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirince takla attı. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken şahsın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Çukurova İlçesi Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunahan İ. kullandığı 01 ZP 776 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı. Durumu gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yolcu konumundaki Mühittin G.’yi kurtardı. Mühittin G. ambulans hastaneye kaldırırken durumun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri sürücü Tunahan İ.’ye alkol testi yaptı. Tunahan T.’de 0.86 promil alkol çıkarken ehliyetine el konuldu.
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