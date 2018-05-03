Bursa’nın Mudanya ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı araç beton bariyerlere çarpıp takla attı.Kaza Bursa-Mudanya yolunda meydana geldi. 16 PF 647 plakalı aracın sürücüsü A.Y. (57), alkolün tesiriyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı. Yoldan geçen diğer sürücüler, yan yatan aracı düzelterek, yaralı sürürcüyü çıkardı. Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Alkollü sürücü takla attı
Bursa’nın Mudanya ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı araç beton bariyerlere çarpıp takla attı.Kaza Bursa-Mudanya yolunda meydana geldi. 16 PF 647 plakalı aracın sürücüsü A.Y. (57), alkolün tesiriyle direksiyon hakimiyetini kaybederek,...