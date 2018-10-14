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14 Ekim 2018 Pazar 18:48

Almanya’da uçak seyircilerin arasına daldı: 3 ölü, 8 yaralı

FRANKFURT (İHA) – Almanya’da Cessna tipi uçak gösteri uçuşu yaptıktan sonrasında piste iniş yaparken kontrolden çıkıp izleyicilerin arasına daldı. Kaza 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Almanya'da uçak seyircilerin arasına daldı: 3 ölü, 8 yaralı
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FRANKFURT (İHA) – Almanya’da Cessna tipi uçak gösteri uçuşu yaptıktan sonrasında piste iniş yaparken kontrolden çıkıp izleyicilerin arasına daldı. Kaza 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, 15.45 sıralarında Hessen eyaletinin doğusunda bulunan Wasserkuppe Dağı’ndaki piste yakın seyir bölümünde meydana geldi. Gösteri uçuşu yapan Cessna tipi uçak piste iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu seyir bölümüne daldı. Kazada 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililerin kaza ile ilgili çok yönlü araştırma yaptığı kaydedildi.
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