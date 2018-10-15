Almanya’daki rehine krizi sona erdi

Almanya’nın Köln şehrinde Merkez Tren İstasyonunda bulunan eczanedeki rehine olayı sona erdi, rehine kurtarılırken, saldırgan ağır yaralandı.

Bugün öğle saatlerinde garın içerisinde bulunan hoparlörlerden polisin herkesten tren garını boşaltmalarını istediği, daha sonrada çok sayıda polis ve itfaiye arabalarının garın etrafına geldiği, görgü tanıkları tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Polisin yaptığı operasyonla, rehine kurtarılırken saldırgan ağır yaralı olarak ele geçirildi.

Köln Merkez Tren İstasyonundaki tüm seferler iptal edildi.