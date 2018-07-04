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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:33

Alzheimer hastası yaşlı adam aranıyor

Bilecik’te dün öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan alzheimer hastası yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu.

Alzheimer hastası yaşlı adam aranıyor
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Bilecik’te dün öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan alzheimer hastası yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi sınırları içinde bulunan Göynücek köyünde ikamet eden Hasan Yılmaz’dan (81) yakınları dün öğle vakitlerinden bu yana haber alamadı. Alzheimer hastası olan yaşlı adamı bulmak için en son görüldüğü Göynücek-Dodurga karayolu üzerinde yoğunlaşan 85 kişilik ekip ve köylüler her yeri didik didik arıyor. Yapılan arama çalışmalarına Bilecik ve Bursa AFAD ile Orman İşletme Müdürlüğü, UMKE, Bozüyük Belediyesine bağlı ekipler ile jandarma katılırken, köylüler de çalışmalara destek verdi.

Öte yandan, alzheimer hastası yaşlı adamın köyden beldeye yürüyerek sık sık gittiği öğrenilirken, bu mesafenin 3 kilometre olduğu kaydedildi.
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