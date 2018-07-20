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20 Temmuz 2018 Cuma 14:25

Amanos Dağları’nda PKK operasyonu

Osmaniye’de Amanos Dağları eteklerinde terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlarda toprağa gömülü kullanılmaz halde bin dolar ile Osmaniye ve İstanbul il haritası ve Kobani krokisi ele geçirildi.

Amanos Dağları'nda PKK operasyonu
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Osmaniye’de Amanos Dağları eteklerinde terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlarda toprağa gömülü kullanılmaz halde bin dolar ile Osmaniye ve İstanbul il haritası ve Kobani krokisi ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinin Amanoslar Dağları’nda bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin önlenmesine, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Yarpuz köyü kırsalında yapılan operasyonda, toprağa gömülü kullanılamaz halde bin dolar para, 5 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof mermisi, Osmaniye ve İstanbul il haritası ile Kobani krokisi, 2 adet örgüt kıyafeti, tırnak makası, pil, ayna, çakmak ve 5 not defteri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, taşınması ve bulundurulmasında sakıncalı olan malzemeler ise cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
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