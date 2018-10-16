Amanoslardaki orman yangınını soğutma çalışması sürüyor

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları kırsalında 4 gün önce çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Amanos Dağı eteklerinde bulunan Kuzuculu Kaledibi mevkisinde 13 Ekim 2018 günü saat 16.00 sıralarında başlayan ve havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 15-20 hektarlık alanda kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, derin vadi ve kayalık bir alandan oluşan bölgede çıkan orman yangınının grip gibi zor ve inatçı bir yangın olduğunu ifade etti.

Şuan tamamen kontrole aldıkları yangında soğutma çalışmalarının bugün ve yarın da sürdürüleceğini söyleyen Ketmen, "Yangın nedeniyle 3 arkadaşımız hafif dumandan etkilendi, çok şükür sağlık durumları iyi” dedi.

Ketmen; soğutma çalışmalarını havadan 1 söndürme helikopteri, 1 uçak, karadan 9 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 3 teknik eleman ve yeteri kadar personel ile devam ettiğini kaydetti.