ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 06:49

Ambulans tıra çarptı 1 sağlık personeli hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir ambulans tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen ambulansta 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 2 sağlık personeli yaralandı.Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında İzmir -Çanakkale Yolu Çaltı Dere Mahallesi çıkışında...

Ambulans tıra çarptı 1 sağlık personeli hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir ambulans tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen ambulansta 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 2 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında İzmir -Çanakkale Yolu Çaltı Dere Mahallesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Hazal Meral idaresindeki 35 HA 318 plakalı ambulans, İzmir yönünden Bergama istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Fahri A. idaresindeki 22 KF 290 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans hurdaya dönerken, içerisinde bulunan sağlık personeli Hazal Meral(ATT), Sema Öksüz(ATT) ve Esma Başkurt(Paramedik) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılardan Hazal Meral ve Sema Öksüz Çiğli Bölge Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazada ağır yaralanan Esma Başkurt ise Aliağa Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tır şoförü Fahri A. gözaltına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku