Ambulansın karıştığı zincirleme kaza KGS kameralarına yansıdı

22 Nisan tarihinde Adıyaman Atatürk Bulvarı Polis Evi karşısında meydana gelen kaza KGS kameraları tarafından kaydedildi. 5 kişinin yaralandığı ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada kural ihlali kazayı beraberinde getirdi. Hafif ticari aracın ters şeritten girdiği kavşakta karşıdan gelen otomobil ile karşı karşıya geldi. Karayolundan hızla ilerleyen ambulansta otomobile yandan çarptı.

Adıyaman’da aralarında ambulansın da bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kaza Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarına yansıdı.22 Nisan tarihinde Adıyaman Atatürk Bulvarı Polis Evi karşısında meydana gelen kaza KGS kameraları tarafından...

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