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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:40

Amcasını tabancayla yaralayan genç tutuklandı

Samsun’da amcasını tabancayla vurarak ağır yaralayan 19 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Ferhat A.,...

Amcasını tabancayla yaralayan genç tutuklandı
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Samsun’da amcasını tabancayla vurarak ağır yaralayan 19 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Ferhat A., amcası Sezai A.’yı (62) evinin önünde tabancayla vurarak yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sezai A. ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan Ferhat A. ise, daha sonra 155 Polis İmdat telefonunu arayarak, saklandığı yerde suçta kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Ferhat A., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ferhat A. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, Sezai A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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