ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 09:45

Anız yakanlara 3 yıla kadar hapis

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hububat hasadının ardından ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak için çiftçiler tarafından çıkarılan ve kenti duman altında bırakan anız yangınlarına karşı harekete...

Anız yakanlara 3 yıla kadar hapis
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hububat hasadının ardından ikinci ürün ekimi için kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak için çiftçiler tarafından çıkarılan ve kenti duman altında bırakan anız yangınlarına karşı harekete geçti. Başsavcılığın anız yakarak doğaya, çevreye ve canlılara zarar verenler hakkında ‘Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle resen soruşturma başlatacağı öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan imzasıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Adana’da tarım alanlarında bulunan anızların yakılması suretiyle doğaya, çevreye ve canlılara zarar verildiği, çıkan yoğun dumanın hava ve çevre kirliliği oluşturduğunun görüldüğü belirtildi.

Çıkarılan anız yangınlarının zaman zaman kontrol altına alınamadığı, alevlerin karayolu, dumanların ise havayolu ulaşımını olumsuz etkilediği, bu etkilerin can ve mal emniyetine önemli bir tehlike oluşturduğu vurgulanan yazıda, anızların yakılmasına neden olan şüpheliler hakkında ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan işlem yapılarak Başsavcılığa bildirilmesi, ayrıca “Havadan ve karadan yapılacak tespitlerle yangının çıkartıldığı yerde meydana gelen zarar ve hasarın miktarı ile oluşan tehlikenin ağırlığının fotoğraflanıp belirlenmesi” istendi.

Çiftçi hükümlülerden anız yakmaya karşı örnek davranış

Öte yandan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Adana Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yöreye özgü ürünler üreten hükümlüler, anız yangınlarına karşı hazırladıkları pankartla duyarlılıklarını gösterdi.

Adalet Bakanlığına tahsisli 691 dönüm alanda yaptıkları tarımsal faaliyet yaparak bir yandan cezalarını çekerken bir yandan da aldıkları eğitimle meslek edindirilerek tahliyelerinden sonra topluma kazandırılan Çukurova’nın ‘çiftçi hükümlüleri’ Çukurova bölgesinde sık görülen anız yangınlarına karşı tarlaya astıkları "Anız yakma, geleceğini karartma", "Biz anız yakmıyoruz, toprağı koruyoruz" yazılı pankartlarla çiftçileri uyardı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku