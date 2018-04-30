30 Nisan 2018 Pazartesi 11:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki örgüt mensubu 5 albay, 5 yarba

IHAAW112819-ASA/30-04-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki örgüt mensubu 5 albay, 5 yarbay, 13 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 30.04.2018 11:28:19 TSI NNNN