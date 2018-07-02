02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:03

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’den tutuklu olan Zeki Güven’in otopsisinin tamamlandığını belirterek, kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu, otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olup, rapor sonucunun beklendiğini aç

IHAAW180344-ASA/02-07-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’den tutuklu olan Zeki Güven’in otopsisinin tamamlandığını belirterek, kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu, otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olup, rapor sonucunun beklendiğini açıkladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 02.07.2018 18:03:44 TSI NNNN