Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 36 şüpheli hakkında Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Başsavcılık, gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin pilot olduğunu bildirdi.
IHAAW093833-ASA/15-10-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 36 şüpheli hakkında Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Başsavcılık, gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin pilot olduğunu bildirdi. 15.10.2018 09:38:33 TSI NNNN