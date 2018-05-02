02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:02

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmada ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 Hazine Müsteşarlığı personeli ve kamu görevlisi olmayan bir şahıs hakkında verilen gözaltı kararının ardından Ankara v

IHAAW120235-ASA/02-05-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmada ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 Hazine Müsteşarlığı personeli ve kamu görevlisi olmayan bir şahıs hakkında verilen gözaltı kararının ardından Ankara ve İzmir illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli yakalandı. 02.05.2018 12:02:35 TSI NNNN