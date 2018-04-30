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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:57

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 25 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 5 albay, 5 yarbay, 13 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 25 asker hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 5 albay, 5 yarbay, 13 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün mahrem imamları ile kontörlü-ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 albay, 5 yarbay, 13 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere toplam 25 kişi hakkında 30 Nisan tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara’nın yanı sıra 11 ilde devam ediyor.
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