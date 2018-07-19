Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/213189 sayılı dosyasıyla FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada; ardışık telefon aramaları çalışmasında tespit edilen, 9’u aktif komiser yardımcısı olarak çalışan olan toplam 24 kişi hakk
IHAAW142210-ASA/19-07-2018 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/213189 sayılı dosyasıyla FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada; ardışık telefon aramaları çalışmasında tespit edilen, 9’u aktif komiser yardımcısı olarak çalışan olan toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalandı. 19.07.2018 14:22:10 TSI NNNN