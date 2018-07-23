Ankara genelinde duyulan patlama sesi ile ilgili Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Sesin kaynağı henüz tespit edilemedi.
IHAAW151203-ASA/23-07-2018
- Ankara genelinde duyulan patlama sesi ile ilgili Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Sesin kaynağı henüz tespit edilemedi.
23.07.2018 15:12:03 TSI
NNNN
IHAAW151203-ASA/23-07-2018
- Ankara genelinde duyulan patlama sesi ile ilgili Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Sesin kaynağı henüz tespit edilemedi.
23.07.2018 15:12:03 TSI
NNNN
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