23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:12 Ankara genelinde duyulan patlama sesi ile ilgili Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Sesin kaynağı henüz tespit edilemedi. IHAAW151203-ASA/23-07-2018 - Ankara genelinde duyulan patlama sesi ile ilgili Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Sesin kaynağı henüz tespit edilemedi. 23.07.2018 15:12:03 TSI NNNN

IHAAW151203-ASA/23-07-2018 - Ankara genelinde duyulan patlama sesi ile ilgili Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Sesin kaynağı henüz tespit edilemedi. 23.07.2018 15:12:03 TSI NNNN