Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 16:19

Ankara-İstanbul otoban yolunda kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara-İstanbul Otoban Yolunda meydana zincirleme trafik kazası 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara-İstanbul otoban yolunda kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Ankara-İstanbul Otoban Yolunda meydana zincirleme trafik kazası 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul Otoban Yolu Çamlıdere İlçesi Çankurtaran mevkiinde sürücüsü belirlenemeyen bir tır seyir halinde alev aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yol trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapanması ile bekleyen Nahit Ülgen’in kullandığı otomobile başka bir tır çarparak sürükledi.

İki tırın arasında kalan otomobilde bulunan sürücü Nahit, eşi Ayşegül ve kızı Hilal Ülgen’in yanısıra tırın kimliği belirlenemeyen sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenler Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<