Ankara-İstanbul otoban yolunda kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul Otoban Yolu Çamlıdere İlçesi Çankurtaran mevkiinde sürücüsü belirlenemeyen bir tır seyir halinde alev aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yol trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapanması ile bekleyen Nahit Ülgen’in kullandığı otomobile başka bir tır çarparak sürükledi.

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