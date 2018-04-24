ASAYİŞ:
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24 Nisan 2018 Salı 00:16

Ankara polisinden “Kaz” operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla çökertilen hırsızlık çetesinin lideri “Kaz” lakaplı E.E. ile birlikte 8 kişi tutuklandı.

Ankara polisinden 'Kaz” operasyonu
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla çökertilen hırsızlık çetesinin lideri “Kaz” lakaplı E.E. ile birlikte 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, şubat ve nisan ayları arasında Ankara’da meydana gelen 24 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde olayları 18 şüphelinin gerçekleştirdiği, şüphelilerden 2’sinin tutuklu bulunduğu tespit edildi. 16 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler, E.E., A.B.K., T.G., E.Y., Y.A., E.A., V.Y., Y.Ö., A.E., EG., M.Ş., M.K., M.Ç. yakalandı.

Şahısların adreslerinde yapılan incelemelerde çalıntı olduğu değerlendirilen 8 televizyon, 2 laptop, 3 tablet, 20 cep telefonu ve hat, 16 kol saati, çok sayıda takı malzemesi, 1 şarjör içerisinde 9 adet 7.65 milimetre mermi, 1 ses kayıt cihazı, 1 madalya, 1 kurusıkı tabanca, 1 kolye ucu, başkası adına düzenlenmiş 1 nüfus cüzdanı, 1 kırma av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin ev ya da iş yerlerine genelde pencere demirlerini kırarak girdikleri mağdurları yaklaşık 300 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Şahısların çaldıkları malları V.Y. ve E.A. aracılığıyla değerinin altında elden çıkardıkları belirtildi.

Haklarında 27 ayrı hırsızlık suçundan işlem yapılan şüpheliler, 20 Nisan Cuma günü adli makamlara sevk edildi. Çete lideri “Kaz” lakaplı E.E.’nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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