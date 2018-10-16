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16 Ekim 2018 Salı 12:41

Ankara Valiliğinden traktör olayına ilişkin açıklama

Ankara Valiliğinden, Başkent’te polisin "dur" ihtarına uymayan traktör sürücüsü A.S.’nin karıştığı olayla ilgili yapılan açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 6 araçta maddi hasar meydana geldiği belirtilerek, olayın faili A.S.’nin Beypazarı ilçesinde çiftçilikle uğraştığı ve 2007 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Ankara Valiliğinden traktör olayına ilişkin açıklama
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Ankara Valiliğinden, Başkent’te polisin "dur" ihtarına uymayan traktör sürücüsü A.S.’nin karıştığı olayla ilgili yapılan açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 6 araçta maddi hasar meydana geldiği belirtilerek, olayın faili A.S.’nin Beypazarı ilçesinde çiftçilikle uğraştığı ve 2007 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Ankara Valiliğinden, bugün 09.30 sularında Çankaya ilçesinde seyir halindeki bir traktörün karıştığı mala zarar verme olayıyla ilgili yapılan açıklamada, “Polisin, durumundan şüphelenerek dur ihtarında bulunduğu traktör sürücüsünün yapılan ikazlara uyamaması sonucu, ekiplerimizle traktör sürücüsü arasında kovalamaca yaşanmış ve söz konusu araç Şehit Ersan Caddesi üzerinde durdurularak kontrol altına alınmıştır. Olayda ilk belirlemelere göre 6 araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Olayın faili A.S.’nin Beypazarı İlçesinde çiftçilikle uğraştığı ve 2007 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Sürücünün üzerinde ve traktörde yapılan aramada suç teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır. Söz konusu olayın terör boyutu bulunmamakta ve başlatılan soruşturma devam etmektedir” denildi.
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