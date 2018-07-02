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02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:01

Ankara ve 18 ilde 68 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik 68 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara ve 18 ilde gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Ankara ve 18 ilde 68 asker hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik 68 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara ve 18 ilde gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’ nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 22 albay; halen aktif görevde 19 Yarbay; haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 27 yarbay olmak üzere toplam 68 asker şahıs hakkında 02.07.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 18 ilde devam ettiği bildirildi.
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