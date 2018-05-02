Ankara ve İzmir’de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir kısmı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9’u eski Hazine Müsteşarlığı personeli 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen ve bir kısmı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılan 9 Hazine Müsteşarlığı personeli ve kamu görevlisi olmayan 1 şahıs hakkında Ankara ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.