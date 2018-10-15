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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:45

Ankara’da arananlar GBT’ye takıldı, bin 510 kişi yakalandı

Ankara’da son 2 haftada yapılan uygulamalarda 306 bin 814 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 510 kişi yakalandı.

Ankara'da arananlar GBT'ye takıldı, bin 510 kişi yakalandı
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Ankara’da son 2 haftada yapılan uygulamalarda 306 bin 814 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 510 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 26 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında arama yapıldı. GBT sorgusu yapılan 306 bin 814 şahıstan çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 510 kişi yakalandı. Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan 234 şahıs tutuklandı.

Uygulamalar kapsamında 46 bin 874 otomobil kontrol edildi, çalıntı olan 16 araç bulundu. 88 motosiklet ile 550 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapıldı. Bin 336 şahsa ise idari işlem yapıldı. Ayrıca uygulamalarda, 48 adet ruhsatsız tabanca, 60 belgeli tüfek, 22 belgesiz tüfek, 82 adet kuru sıkı silah, 58 adet kesici ve delici alet, 884 adet değişik çapta fişek, 121 gram uyuşturucu madde, 3 bin 607 adet uyuşturucu hap, bin 852 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.
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