ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:58

Ankara’da arananlar GBT’ye takıldı

Ankara’da son 2 haftada yapılan uygulamalarda 241 bin 503 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 582 kişi yakalandı.

Ankara'da arananlar GBT'ye takıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ankara’da son 2 haftada yapılan uygulamalarda 241 bin 503 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 582 kişi yakalandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 12-26 Eylül tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında arama yapıldı. GBT sorgusu yapılan 241 bin 503 şahıstan çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 582’si yakalandı. Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan 273 şahıs tutuklandı.

Uygulamalar kapsamında 45 bin 104 otomobil kontrol edildi, çalıntı olan 25 araç bulundu. 99 motosiklet ile 340 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapıldı. Bin 482 şahsa ise idari işlem yapıldı. Uygulamalarda ayrıca 2 adet ruhsatlı tabanca, 67 adet ruhsatsız tabanca, 59 belgeli tüfek, 26 belgesiz tüfek, 76 adet kurusıkı silah, 32 adet kesici ve delici alet, 993 adet değişik çapta fişek, 129 gram uyuşturucu madde, bin 714 adet uyuşturucu hap, 5 bin 9 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku