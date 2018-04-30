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30 Nisan 2018 Pazartesi 23:01

Ankara’da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla Ankara’da camiler doldu taştı.

Ankara'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
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Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla Ankara’da camiler doldu taştı.

Ramazan ayının habercisi olarak bilinen Berat Kandili, Ankara’da dualarla idrak edildi. Gecenin önemine binaen Kocatepe Camii, Ahmet Hamdi Akseki Camii, Melike Hatun Camii gibi büyük camilerde akşam namazının ardından Kandil Özel Programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programlarda, eller dua için semaya kalktı.

Kandil gecesini idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, tüm Müslümanların Berat Kandili’ni kutladıklarını söyledi.
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