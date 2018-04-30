Ankara’da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kandil gecesini idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, tüm Müslümanların Berat Kandili’ni kutladıklarını söyledi.

Ramazan ayının habercisi olarak bilinen Berat Kandili, Ankara’da dualarla idrak edildi. Gecenin önemine binaen Kocatepe Camii, Ahmet Hamdi Akseki Camii, Melike Hatun Camii gibi büyük camilerde akşam namazının ardından Kandil Özel Programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programlarda, eller dua için semaya kalktı.

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