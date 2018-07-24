Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde elektrik direği yoldan geçen araçların üzerine devrildi.Olay, Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık varyantlarında meydana geldi. 06 YIP 81 ve 42 FR 909 plakalı araçlar yolda seyir halindeyken üzerlerine elektrik direği devrildi. Araçlardan birinin camları patlarken, diğer araçta fazla hasar oluşmadı. Olay yerine gelen yetkililer elektrik direğini yoldan kaldırırken, emniyet ekipleri de yolun güvenliğini sağladı.
Ankara’da direk araçların üzerine devrildi
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde elektrik direği yoldan geçen araçların üzerine devrildi.