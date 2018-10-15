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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:42

Ankara’da FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 33 üsteğmen, 3 teğmen olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ve 9’unun pilot olduğu kaydedi

IHAAW094220-ASA/15-10-2018 - Ankara’da FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 33 üsteğmen, 3 teğmen olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ve 9’unun pilot olduğu kaydedildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara’da ve 17 ilde devam ettiği bildirildi. 15.10.2018 09:42:20 TSI NNNN

Ankara'da FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 33 üsteğmen, 3 teğmen olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ve 9'unun pilot olduğu kaydedi
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IHAAW094220-ASA/15-10-2018 - Ankara’da FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 33 üsteğmen, 3 teğmen olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ve 9’unun pilot olduğu kaydedildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara’da ve 17 ilde devam ettiği bildirildi. 15.10.2018 09:42:20 TSI NNNN
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