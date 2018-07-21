Ankara’da iki ailenin kavgasında silahlar patladı: 5 yaralı

Ankara’da aralarında anlaşmazlık bulunan iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mamak ilçesinde gece yarısı meydana gelen olayda, Bostancık Mahallesi’nde ikamet eden iki ailenin bireyleri arasında önceden gelen bir husumetten dolayı kavga çıktı. Çatak Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşanan kavgada, pompalı tüfekle ardı ardına ateş açıldı. Yaşanan olayda aynı aileden İsmail Y., Haydar Y. ile Kader B. pompalı tüfek kurşunuyla ayaklarından yaralanırken, diğer aileden Cumali A. kesici aletle, oğlu 11 yaşındaki Berzak A. ise darp edilerek yaralandı.

Bina içinde yankılanan silah sesleriyle sarsılan apartman sakinleri, hemen 155’e ihbarda bulundu. Yaşanan kavgada yaralanan şahısların bir kısmı kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer yaralılara da olay yerine intikal eden 122 acil servis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Şahıslar, ilk yardım müdahalesinin ardından ambulanslarla tedavi edilmek üzere Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Devam eden gerginliği sonlandıran polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Kavganın yaşandığı dairede ve yol üzerinde önlem alan ekipler, civarda kuş uçurtmadı. Daha sonra adrese sevk edilen Olay Yeri İnceleme birimine bağlı polisler, bina içindeki delilleri topladı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Cumali A.’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kavganın taraflarından olan ve pompalı tüfek kurşunuyla yaralanan İsmail Y.’nin bir süredir tutuklu bulunduğu, cezaevinden dün tahliye edildiği belirtildi. Polis ekiplerinin olay hakkında tahkikatı sürüyor.