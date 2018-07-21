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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:54

Ankara’da iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde asfalt çalışması sırasında devrilen iş makinesinin altında kalan bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nallıhan ilçesi Tekke Mahallesi’nde yol asfaltlama çalışması sırasında iş makinesi devrildi....

Ankara'da iş makinesi devrildi: 1 yaralı
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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde asfalt çalışması sırasında devrilen iş makinesinin altında kalan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan ilçesi Tekke Mahallesi’nde yol asfaltlama çalışması sırasında iş makinesi devrildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü iş makinesinin altında kalarak yaralandı. Kurtarılan işçi hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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