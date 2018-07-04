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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:39

Ankara’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Kızılcahamam Yenice Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Ayrıca kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
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Kızılcahamam Yenice Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Ayrıca kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam Yenice Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen 06 FUH 39 plakalı araç sürücüsü Y. O., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişiden 1’i ağır diğer 2’si hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine intikal eden 112 acil servis ekipleri tarafından Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın kullanılamaz hale geldiği kaza ile ilgili polis ekipleri araştırma başlattı.
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