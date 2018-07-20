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20 Temmuz 2018 Cuma 01:54

Ankara’da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da aynı istikamette seyreden otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Mamak ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, Turgut Özal Bulvarı üzerinden...

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı
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Ankara’da aynı istikamette seyreden otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mamak ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Samsun istikametinde seyreden 06 VOF 85 plakalı otomobil ile 55 AEF 70 plakalı otomobil, Çiğitepe Alt Geçidi’nde çapıştı. Kaza nedeniyle yaklaşık 50 metre sürüklenen 55 AEF 70 plakalı otomobildeki Gülsen C. ile Satılmış C. çifti yaralanarak, araç içinde sıkıştı. Kazayı yara almadan atlatan 06 VOF 85 plakalı otomobilin sürücüsü panikleyerek, aracını bırakıp kayıplara karıştı.

Kazanın ilgili yerlere bildirilmesinin ardından noktaya 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde mahsur kalan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslara alındı. Şahıslar daha sonra tedavileri tamamlanmak üzere hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçlardan kopan parçalar yol üzerine saçıldı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik polislerince yolda işaretleme yapıldı. Trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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