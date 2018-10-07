Ankara’da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da çarpışan iki otomobilden biri park halindeki aracın üzerine uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meşrutiyet Caddesi’nden Mithatpaşa Caddesi’ne çıkan...

Ankara’da çarpışan iki otomobilden biri park halindeki aracın üzerine uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meşrutiyet Caddesi’nden Mithatpaşa Caddesi’ne çıkan Mustafa Ç. idaresindeki 06 T 0890 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 CGP 12 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç kavşakta savrulurken, 06 CGP 12 plakalı otomobil yaklaşık 20 metre ötedeki park halindeki 06 BB 3055 plakalı aracın üzerine çıkarak durabildi. Kazada ticari otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. ile 06 CGP 12 plakalı otomobilin sürücüsü Müşerref T. yaralandı.

Kazanın gürültüsüyle sarsılan taksi durağındaki şoförlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıları ambulansa alan 112 Acil Servis ekipleri, şahısların ilk müdahalesini burada gerçekleştirdi. Yaralılar, daha sonra ambulansla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. 3 aracın hasar gördüğü kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.