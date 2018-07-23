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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:59

Ankara’daki korkutan patlama sesinin nedeni ortaya çıktı

Ankara Valisi Ercan Topaca, "Patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır" dedi.

Ankara'daki korkutan patlama sesinin nedeni ortaya çıktı
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Ankara Valisi Ercan Topaca, "Patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır" dedi.

Ankara’da 14.30 saatlerinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu ve pek çok bölgede sarsıntı hissedildi. Ankara’da yaşayan vatandaşlar korku içinde ne olduğunu öğrenmeye çalışırken, Twitter üzerinden MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda patlama olduğu, ölü ve yaralıların olduğu bilgisi yayıldı.

Açıklama ise Ankara Valisi Ercan Topaca’dan geldi. Twitter hesabı üzerinden konuya dair açıklama yapan Topaca, "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı..
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