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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:22

Ankara’dan çaldığı motosikletleri Bolvadin’de satarken yakalandı

Ankara’da çalınan 3 motosiklet, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerince bulundu.Ankara’nın Beypazarı ilçesinden değişik tarihlerde 2 adet motosiklet ve Sincan ilçesinden 1 adet arazi kros motosikleti çalındı. Çalınan motosikletlerin...

Ankara'dan çaldığı motosikletleri Bolvadin'de satarken yakalandı
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Ankara’da çalınan 3 motosiklet, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerince bulundu.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinden değişik tarihlerde 2 adet motosiklet ve Sincan ilçesinden 1 adet arazi kros motosikleti çalındı. Çalınan motosikletlerin Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine getirildiği tespit edilince, polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda Burak E. isimli şahıs, çalıntı motosiklette birlikte yakalanırken, yapılan sorgusunda diğer 2 motosikleti Mesut D.’ye sattığını itiraf etti.

Diğer motosikleti ise bugün satmak için Bolvadin’e getirdiğini kaydeden Burak E.’nin ifadeleri üzerine çalıntı motosikletleri satın alan Mesut D. polis ekiplerince yakalandı. Toplam 3 motosiklet muhafaza altına alınırken, Mesut D. ifadesinin ardından serbest kaldı. Burak E.’nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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