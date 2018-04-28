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28 Nisan 2018 Cumartesi 08:01

Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı, polis sahip çıktı

Adana’da aylık bin lira karşılığı bakıcıya bırakılan 5 yaşındaki engelli kız çocuğu, annesi 1.5 ay boyunca arayıp sormayınca bakıcısı tarafından polis merkezine götürüldü.Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı...

Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı, polis sahip çıktı
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Adana’da aylık bin lira karşılığı bakıcıya bırakılan 5 yaşındaki engelli kız çocuğu, annesi 1.5 ay boyunca arayıp sormayınca bakıcısı tarafından polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Ahmet Ü. ile Bedriye K. (22) 6 yıl önce evlendi. Çift, dünyaya yüzde 50 zihinsel engelli olarak gelen kız bebeklerine ‘Ayşe’ ismini verdi. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift 2015 yılında boşandı ve mahkeme çocuğun velayetini anneye verdi.

Anne Bedriye K. kız çocuğuna bakamayınca ona bakması için L.U. isimli bir kadınla aylık bin liraya anlaştı. Ancak aradan 1.5 ay geçmesine rağmen Bedriye K. kızını ne arada ne sordu ne yanına geldi ne de bakıcıya para verdi. Bunun üzerine L.U. anneyi arayıp kızını almasını istedi. Anne parayı vereceğini söyleyip oyaladı ancak bir türlü ne para verdi ne de geldi. L.U. bu kez de kızın babasına ulaşıp engelli çocuğunun 1.5 aydır kendisinde olduğunu, eski eşinin para vereceğini söylediğini ancak vermediğini belirtip kızı gelip almasını istedi. Baba da kızı almayacağını, yurda vermesini istedi. L.U. anne ve babanın bu duyarsızlığı karşısında kız çocuğunu polis merkezine götürüp durumu anlattı.

"Anne baba sahip çıkmadı devlet sahip çıktı"

Polis merkezi ekibi L.U.’nun ifadesini aldıktan sonra çocuk şube müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yüzde 50 zihinsel engelli olan, yürümekte ve konuşmakta güçlük çeken kız çocuğunu alarak sevgi evlerine götürdü. Yürümekte zorluk çeken küçük kız, polislerin koluna girerek polis otosuna doğru yürümeye başladı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin “Annen nerede?” sorusuna “Anne gitti” diye cevap vermesi yürekleri dağladı.

Küçük Ayşe sevgi evlerine teslim edilirken polisin ulaştığı anne ve baba hakkında "aile yükümlülüğünü ihlal" suçundan işlem başlatıldı.
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