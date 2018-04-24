Anne ile oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Tokat’ta otomobil ile mermer yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Niksar karayolu Musapınarı köyü mevkiinde Nursal Özgün idaresindeki 60 EB 829 plakalı otomobil ile İsmail Temelöz idaresindeki 60 KV 983 plakalı mermer yüklü tırla çarpıştı. Tırın dorsesine yandan çarpan otomobil kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazada Turhal Şeker Fabrikasında mühendis olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Nursal Özgün ile yanında bulunan annesi Hatice Özgün olay yerinde hayatını kaybetti. Yola saçılan mermer parçaları nedeni ile trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Anne ile oğlunu cenazesi yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilden çıkartılabildi. Cenazeler Niksar Belediyesi cenaze aracı ile Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.