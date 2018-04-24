ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 00:48

Anne ile oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Tokat’ta otomobil ile mermer yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Tokat-Niksar karayolu Musapınarı köyü mevkiinde Nursal Özgün idaresindeki 60 EB 829 plakalı otomobil...

Anne ile oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tokat’ta otomobil ile mermer yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Niksar karayolu Musapınarı köyü mevkiinde Nursal Özgün idaresindeki 60 EB 829 plakalı otomobil ile İsmail Temelöz idaresindeki 60 KV 983 plakalı mermer yüklü tırla çarpıştı. Tırın dorsesine yandan çarpan otomobil kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazada Turhal Şeker Fabrikasında mühendis olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Nursal Özgün ile yanında bulunan annesi Hatice Özgün olay yerinde hayatını kaybetti. Yola saçılan mermer parçaları nedeni ile trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Anne ile oğlunu cenazesi yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilden çıkartılabildi. Cenazeler Niksar Belediyesi cenaze aracı ile Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku