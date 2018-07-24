Anne ve çocukları boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren anne ile iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dolunay Mahallesi Büyük Sanayi Sitesi mevkiinde serinlemek için denize giren Fikriye Erce (31) ile çocukları Mustafa Erce (9) ve Damla Su Erce (7) bir anda gözden kayboldu. Anne ve çocukların bağrışmalarını duyan vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan anne ve çocuklarına olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri müdahale etti.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.