ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 16:01

Anne ve kızlarına çarpan otomobil sürücüsü tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen anne ve 2 kızına çarpan otomobil sürücüsü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Durumu ağır olan 5 yaşındaki kızın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.Edinilen bilgiye göre,...

Anne ve kızlarına çarpan otomobil sürücüsü tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen anne ve 2 kızına çarpan otomobil sürücüsü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Durumu ağır olan 5 yaşındaki kızın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yaya geçidinde bulunan anne Nurgül A. (38) ile çocukları Ş.A. (9) ve C.A.’ya (5) dün saat 13.30 sıralarında Mehmet K.’nın kullandığı otomobil çarptı. Kazada anne ve 2 kızı yaralandı. Durumu iyi olan Ş.A. Manavgat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Anne Nurgül A. ile diğer kızı C.A. ise Manavgat’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan C.A. ise Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi. C.A.’nın yoğun bakımda tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan sürücü Mehmet K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku