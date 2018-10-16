ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 23:14

Annesini döven alkollü babasını av tüfeğiyle vurdu

Karabük’te bir kişi, annesini döven alkollü babasını av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Annesini döven alkollü babasını av tüfeğiyle vurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Karabük’te bir kişi, annesini döven alkollü babasını av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Cevizli Kent Ulubatlı Hasan Caddesi dağ yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir şekilde eve gelen Mehmet A. (72) isimli şahıs tartıştığı eşi Hanife A.’ya (70) dövmeye başladı. Babasının annesini dövdüğünü gören oğul Cihan A. (37), alkollü olan babasını evden bulduğu av tüfeği ile bel altından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kanlar içinde kalan Mehmet A. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cihan A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku