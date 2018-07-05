Annesini yorganla boğmak isteyen evlat, 12 yıl hapse mahkum edildi

Kastamonu’da annesini yorganla boğmak isteyen sanık, mahkeme heyeti tarafından suçlu bulunarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanması üzerine duruşmaya katılmayan sanığın yakalanarak tutuklanmasına karar verildi.

Olay, Kastamonu’da il merkezinde 2015 yılının Şubat ayında meydana geldi. İddialara göre, annesiyle birlikte ikamet eden G.K., çıkan tartışma sonrası yorganla annesi G.K.’yi boğmak istedi. G.K., güçlükle oğlunun elinden kurtuldu. Yaşanan olay sonrası hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan G.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Ankara’ya sevk edilen G.K., Ankara Adli Tıp Kurumunca akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor verildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan G.K.’yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Cezanın muhteviyatı gereğince sanığın tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan G.K.’nin yakalanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.