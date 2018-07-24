Annesinin zorla parasını almak isteyen şahsa 6 yıl hapis cezası

Antalya’nın Alanya ilçesinde annesinin maaş kartını tehditle aldığı iddia edilen bir kişiye, şikayet üzerine 6 yıl hapis cezası verildi.

31 Ocak tarihinde Mahmutlar Mahallesi’nde meydana olayda, iddiaya göre, Tercan Ö. aynı evde yaşadığı annesi Galip G.’nin maaş kartını zorla aldı. Maaş kartını vermek istemeyen Tercan Ö., kendisini ölümle tehdit eden oğlu Galip G.’den şikayetçi oldu. Tezcan Ö.’nün şikayeti üzerine Galip G. hakkında “konutta ve eklentilerinde yağma” suçundan dava açıldı.

"Aile içinde gerçekleşmiş ufak bir tartışmadır"

Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada anne Tezcan Ö. oğlundan şikayetçi olmadığını belirtirken Galip G. ise savunmasında "Aile içinde gerçekleşmiş ufak bir tartışmadır. Benim cezalandırmam annemin ve çocuğumun da cezalandırılması anlamına gelir" diyerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti sanık Galip G.’ye 6 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın ardından Galip G., tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.