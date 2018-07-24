Annesiyle birlikte denize giren Damla Su Erce hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan 7 yaşındaki Damla Su Erce hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan 7 yaşındaki Damla Su Erce hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Serinlemek için Dolunay Mahallesi’nde denize giren Anne Fikriye Erce ve 9 yaşındaki Mustafa Erce’nin ise Fatsa Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.