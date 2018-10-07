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07 Ekim 2018 Pazar 13:30

Annesiyle tartışan babasını öldüren çocuk tutuklandı

Antalya’da annesiyle tartışan babasını tabancayla öldürdüğü iddia edilen 13 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Annesiyle tartışan babasını öldüren çocuk tutuklandı
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Antalya’da annesiyle tartışan babasını tabancayla öldürdüğü iddia edilen 13 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Olay, 2 gün önce Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840. Sokak’ta 2 katlı binanın üst katındaki dairede meydana geldi. İki çocuk sahibi Aysun-Murat U. çifti gece tartıştı. 13 yaşındaki oğulları, iddiaya göre bu yüzden bunalıma girdi. Çocuk, babasını sabaha karşı kanepede uyurken tabancayla vurdu. Ardından evden kaçan çocuk, bir sokakta yakalandı. H.U., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan H.U., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. H.U., nöbetçi sulh ceza hakimliğince ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
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