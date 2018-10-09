Antakya’da asayiş denetimi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde merkez ilçe Antakya’nın Altınçay, Esentepe ve Çekmece mahallelerinde genel asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde merkez ilçe Antakya’nın Altınçay, Esentepe ve Çekmece mahallelerinde genel asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Asayiş polis ekipleri ve ’gece kartalları’ olarak bilinen çarşı-mahalle bekçileri 20.00 ile 22.30 saatleri arasında Altınçay, Esentepe ve Çekmece mahallelerinde genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. 3 mahallede gerçekleştirilen denetimlere 150 emniyet personeli, 25 ekip ve 56 çarşı-mahalle bekçisi katıldı. Denetim uygulamalarında 620 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Araç kontrol denetimlerinde ise 121 araç kontrol edilirken, 5 araç trafikten men edildi.