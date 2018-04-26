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26 Nisan 2018 Perşembe 15:52

Antalya jandarması 3 kişiyi yakaladı, 30 faili meçhul olayı aydınlattı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerine yakalanan 3 kişinin itirafı 24 ayrı hırsızlık olayı olmak üzere toplam 30 faili meçhul olayı aydınlattı.Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Elmalı ilçesinde A.K....

Antalya jandarması 3 kişiyi yakaladı, 30 faili meçhul olayı aydınlattı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerine yakalanan 3 kişinin itirafı 24 ayrı hırsızlık olayı olmak üzere toplam 30 faili meçhul olayı aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Elmalı ilçesinde A.K. ve M.Ç., Manavgat ilçesinde E.Y. isimli şüpheliyi yakaladı. Ekipler, şahısların yakalanmasıyla Elmalı, Manavgat, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde jandarma sorumluluk alanında çeşitli tarihlerde işlenen 15 ev ve seradan, 6 iş yerinden, 3 haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı ve polis sorumluluk alanında 6 ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarını ortaya çıkardı. Şahıslar hırsızlık olaylarının kendilerinin gerçekleştirdiklerini itiraf ederken, toplam 30 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklanırken, çaldıkları malzemeleri sattıklarını beyan ettikleri T.A. ve V.D. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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