Antalya’da 165 aranan şahsı yakalandı

Antalya’da aralarında FETÖ/PDY’den olmak üzere haklarında hapis cezası bulunan ve ifade için aranan 165 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da aralarında FETÖ/PDY’den olmak üzere haklarında hapis cezası bulunan ve ifade için aranan 165 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Antalya’da da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 93 ekip 222 polisle yapılan operasyonda 297 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 83, ifade için aranan 81, Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY örgütü şüphelisi olarak aranan 1 kişi olmak üzere toplam 165 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.