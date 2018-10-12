Antalya’da 3 bin 182 paket kaçak sigara ele geçirildi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde çanta ve tekstil ürünü satışı yapan bir iş yerinde yapılan aramada 3 bin 182 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde çanta ve tekstil ürünü satışı yapan bir iş yerinde yapılan aramada 3 bin 182 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kente kaçak yollarla sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren çanta ve tekstil ürünü satışı yapan bir iş yerine baskın düzenleyen polis, gizli bölmelere saklanmış vaziyette değişik markalarda 3 bin 182 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraların bulunduğu iş yeri sahibi olan C.Y. hakkında da adli işlem başlatıldı.