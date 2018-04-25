Antalya’da 4 ayrı uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

Antalya’da 4 ayrı operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.Antalya Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu...

Antalya’da 4 ayrı operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde nakleden ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Şehirlerarası Otobüs terminalinde yapılan kontroller neticesinde H.M.B. isimli şahıstan toplam 7 bin 985 adet uyuşturucu/uyarıcı ecstasy hap ele geçirilirken, Kuzeyyaka Mahallesi’nde bir sokak üzerindeki şüpheli araçta yapılan aramada 2 bin 12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili A.E, A.E, M.K.R. ve H.T isimli şahıslar yakalandı.

Altınova Orta Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesi’nde 2 ayrı ikamette yapılan aramalarda ise toplam 6 bin 500 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili Ö.B, R.Ö. ve A.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Son olarak Yeşildere Mahallesi’nde bir ikamette yapılan aramada ise toplam 2 bin 100 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken olay ile ilgili A.D. ve B.Y. isimli şahıslar yakalandı.

Operasyonlarda toplam 2 bin 012 gram metamfetamin, 7 bin 985 adet ecstasy hap, 8 bin 600 gram esrar maddesi ile birlikte yakalanan H.M.B, A.E, A.E, M.K.R, H.T, Ö.B, R.Ö, A.E, A.D. ve B.Y. isimli şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.